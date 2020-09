Supergirl | la sesta stagione sarà l’ultima

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 settembre 2020) L’attrice Melissa Benoist ha confermato che la serie della DC Comics “” finirà dopo la sua, che sta per iniziare le riprese. Dopo Arrow, finirà un’altra serie storica dell’Arrowverse. Il canale americano ha annunciato che per, lasarà l’ultima. Le riprese avranno luogo nella regione di Vancouver, in Canada. Molto attiva sui social, l’attrice principale della serie, Melissa Benoist ha confermato l’informazione, condividendo allo stesso tempo un toccante messaggio su Instagram: View this post on Instagram To say it has been an honor portraying this iconic character would be a massive understatement. Seeing the incredible impact the show has had on ...