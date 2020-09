Roma, mancato rispetto protocollo Covid, 30 giorni di inibizione per Fienga (Di giovedì 24 settembre 2020) Trenta giorni di inibizione per il Ceo Guido Fienga e venti giorni di squalifica per il medico sociale Manara, oltre a un'ammenda di 7mila euro. È questa la decisione del Tribunale Federale Nazionale ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 settembre 2020) Trentadiper il Ceo Guidoe ventidi squalifica per il medico sociale Manara, oltre a un'ammenda di 7mila euro. È questa la decisione del Tribunale Federale Nazionale ...

Gazzetta_it : #Roma, inibizione di trenta giorni per il Ceo Guido #Fienga per mancato rispetto del protocollo Covid - aquilinofilm : RT @Gazzetta_it: #Roma, inibizione di trenta giorni per il Ceo Guido #Fienga per mancato rispetto del protocollo Covid - sportli26181512 : Mancato rispetto del protocollo Covid, 30 giorni di inibizione per Fienga: Mancato rispetto del protocollo Covid, 3… - HCE__ : RT @Gazzetta_it: #Roma, inibizione di trenta giorni per il Ceo Guido #Fienga per mancato rispetto del protocollo Covid - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Roma, inibizione di trenta giorni per il Ceo Guido #Fienga per mancato rispetto del protocollo Covid -