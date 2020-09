Roma, bagno usato come cucina, infiltrazioni d’acqua, alimenti mal conservati: chiusa associazione culturale “degli orrori” (Di giovedì 24 settembre 2020) La Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo I Centro (ex Trevi), nell’ambito dei controlli volti a verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica nella zona della Stazione Termini, era già intervenuta nella serata di sabato presso un’attività, che si presentava come associazione culturale, riscontrando violazioni alla normativa anticovid e per tale motivo era scattato il provvedimento di chiusura di tre giorni. Nel locale, infatti, si era registrata calca con assenza di mascherine e distanziamento interpersonale e inoltre veniva esercitata l’attività non autorizzata di somministrazione, aspetto per cui i caschi bianchi avevano comminato una sanzione di più di 5mila euro alla proprietà. Ieri, gli agenti sono tornati per rimuovere i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) La Polizia Locale diCapitale, Gruppo I Centro (ex Trevi), nell’ambito dei controlli volti a verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica nella zona della Stazione Termini, era già intervenuta nella serata di sabato presso un’attività, che si presentava, riscontrando violazioni alla normativa anticovid e per tale motivo era scattato il provvedimento di chiusura di tre giorni. Nel locale, infatti, si era registrata calca con assenza di mascherine e distanziamento interpersonale e inoltre veniva esercitata l’attività non autorizzata di somministrazione, aspetto per cui i caschi bianchi avevano comminato una sanzione di più di 5mila euro alla proprietà. Ieri, gli agenti sono tornati per rimuovere i ...

La Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo I Centro ( ex Trevi), nell’ambito dei controlli volti a verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica nella zona della Stazione Termini ...

