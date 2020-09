Mario Balotelli ha svelato chi è la sua nuova (e famosa) fidanzata (Di giovedì 24 settembre 2020) Al settimanale Chi, Mario Balotelli ha confessato di essere felicemente fidanzato e innamorato di una ragazza famosa che ha fatto parte anche di Uomini e Donne. Di chi si tratta? Dopo una serie di voci di corridoio, Mario Balotelli ha finalmente confessato di avere al suo fianco una persona che gli fa battere il cuore. Al settimanale Chi di Alfonso Signorini, il calciatore ha ammesso di essere felicemente fidanzato con Alessia Messina. Diversi fotografi lo hanno paparazzato nella bellissima Sicilia insieme alla fidanzata Alessia Messina, “costringendo” così Mario Balotelli a far luce su questa questione. Le foto sul settimanale Chi hanno soltanto dato conferma sulle insistenti voci di corridoio che da tempo giravano sul suo conto. Noi ... Leggi su zon (Di giovedì 24 settembre 2020) Al settimanale Chi,ha confessato di essere felicemente fidanzato e innamorato di una ragazzache ha fatto parte anche di Uomini e Donne. Di chi si tratta? Dopo una serie di voci di corridoio,ha finalmente confessato di avere al suo fianco una persona che gli fa battere il cuore. Al settimanale Chi di Alfonso Signorini, il calciatore ha ammesso di essere felicemente fidanzato con Alessia Messina. Diversi fotografi lo hanno paparazzato nella bellissima Sicilia insieme allaAlessia Messina, “costringendo” cosìa far luce su questa questione. Le foto sul settimanale Chi hanno soltanto dato conferma sulle insistenti voci di corridoio che da tempo giravano sul suo conto. Noi ...

