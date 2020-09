M5S: il nodo del simbolo, l’idea di un nuovo ‘contenitore’ per ‘dividersi’ da Casaleggio (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos) – Uno dei nodi, forse il più difficile da sbrogliare, è quello del simbolo. Quel contrassegno con le 5 Stelle e la dicitura ‘blogdellestelle.it’ che alle scorse politiche ha raccolto oltre 10 milioni e mezzo di voti. Dietro quel marchio -portato da Beppe Grillo in persona al Viminale, quando il M5S sognava di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno- si intreccia e stratifica la storia del Movimento, compresa la nascita delle 3 associazioni che si sono succedute negli anni, complici le cause intentate dagli espulsi che hanno portato Grillo in Tribunale.Nei corridoi di Camera e Senato, ma anche negli incontri tra i big del Movimento, a quanto apprende l’Adnkronos si fa spazio l’idea di un nuovo brand, ovvero di un ‘contenitore’ e di un ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos) – Uno dei nodi, forse il più difficile da sbrogliare, è quello del. Quel contrassegno con le 5 Stelle e la dicitura ‘blogdellestelle.it’ che alle scorse politiche ha raccolto oltre 10 milioni e mezzo di voti. Dietro quel marchio -portato da Beppe Grillo in persona al Viminale, quando il M5S sognava di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno- si intreccia e stratifica la storia del Movimento, compresa la nascita delle 3 associazioni che si sono succedute negli anni, complici le cause intentate dagli espulsi che hanno portato Grillo in Tribunale.Nei corridoi di Camera e Senato, ma anche negli incontri tra i big del Movimento, a quanto apprende l’Adnkronos si fa spazio l’idea di unbrand, ovvero di un ‘contenitore’ e di un ...

M5s, clima teso alla riunione dei parlamentari

Introducendo l'assemblea del M5s Vito Crimi ha proposto tre ipotesi per il futuro del partito: nuovo capo politico, guida collegiale o Stati Generali.

Introducendo l'assemblea del M5s Vito Crimi ha proposto tre ipotesi per il futuro del partito: nuovo capo politico, guida collegiale o Stati Generali.