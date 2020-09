L’esaminatore di Suarez: «In due lo abbiamo sentito più volte coniugare correttamente i verbi» (Di giovedì 24 settembre 2020) Repubblica intervista Lorenzo Rocca l’esaminatore di Luis Suarez nell’esame di italiano sostenuto a Perugia. Indagato. Dice di essere solo «l’ultima ruota del carro». Rocca viene chiamato in causa dalla professoressa Spina in una delle intercettazioni. La Spina dice di averlo chiamato e concordato con lui i temi dell’esame. Rocca si difende: «Tutto va contestualizzato. Le intercettazioni sono solo una parte di un tutto. C’è un’inchiesta in corso… quello che posso dire, d’accordo con il mio avvocato, è che ho deciso di non avvalermi della facoltà di non rispondere. Martedì sono stato convocato dal pm e ho avuto un lungo colloquio, assolutamente sereno e pacato, nel segno della massima cordialità e del rispetto reciproco». Di Suarez nelle ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Repubblica intervista Lorenzo Rocca l’esaminatore di Luisnell’esame di italiano sostenuto a Perugia. Indagato. Dice di essere solo «l’ultima ruota del carro». Rocca viene chiamato in causa dalla professoressa Spina in una delle intercettazioni. La Spina dice di averlo chiamato e concordato con lui i temi dell’esame. Rocca si difende: «Tutto va contestualizzato. Le intercettazioni sono solo una parte di un tutto. C’è un’inchiesta in corso… quello che posso dire, d’accordo con il mio avvocato, è che ho deciso di non avvalermi della facoltà di non rispondere. Martedì sono stato convocato dal pm e ho avuto un lungo colloquio, assolutamente sereno e pacato, nel segno della massima cordialità e del rispetto reciproco». Dinelle ...

