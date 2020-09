La Faz | la Supercoppa è un trofeo insignificante | l’UEFA fa politica sulla salute della gente

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 settembre 2020) “A Budapest c’è unpiuttostoda vincere, e un bene importante da perdere: la credibilità”. La Faz attacca l’UEFA e la sua scelta di tirare dritti verso la finale diEuropea tra Bayern Monaco e Siviglia, a Budapest, con 20.000 spettatori ammessi allo stadio. Si gioca stasera, rischiando che si trasformi in un’altra partita focolaio. La stampa tedesca, e non solo, ribadisce che ormai di sportivo c’è poco o nulla: la partita in Ungheria “è diventata una questione”. Persino il Ceo del Bayern Karl-Heinz Rummenigge ha confermato i timori del governo bavarese come del sindaco di Budapest: “Tutti abbiano il mal di stomaco per questa scelta. La partita si svolge in una città che ha un numero di ...