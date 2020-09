La Cina difende le politiche del lavoro (da schiavi) per i musulmani dello Xinjiang. E rivendica il successo del benessere (Di giovedì 24 settembre 2020) Si intitola “Impiego e diritti del lavoro in Xinjiang” il libro bianco pubblicato la scorsa settimana dal governo cinese. difende le politiche di Pechino nella provincia più occidentale della Cina proprio mentre si levano critiche diffuse a livello internazionale, che nel contesto della guerra ibrida in corso sono poi amplificate dalla propaganda statunitense. Le critiche più recenti riguardavano proprio la qualità del lavoro offerto alla popolazione musulmana che passa per quelli che la Cina chiama “centri vocazionali” e gruppi per i diritti umani definiscono invece senza mezzi termini “campi di concentramento”, da cui chi esce viene poi destinato a lavoro sottopagato, se non addirittura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Si intitola “Impiego e diritti delin” il libro bianco pubblicato la scorsa settimana dal governo cinese.ledi Pechino nella provincia più occidentale dellaproprio mentre si levano critiche diffuse a livello internazionale, che nel contesto della guerra ibrida in corso sono poi amplificate dalla propaganda statunitense. Le critiche più recenti riguardavano proprio la qualità delofferto alla popolazione musulmana che passa per quelli che lachiama “centri vocazionali” e gruppi per i diritti umani definiscono invece senza mezzi termini “campi di concentramento”, da cui chi esce viene poi destinato asottopagato, se non addirittura ...

Di Cina la presidente della Commissione ha parlato anche in riferimento ... Prima di tutto, la presidente non ha fatto alcun accenno alla Difesa comune, un progetto ancora in via di realizzazione ...

Canberra, 24 set 06:25 - (Agenzia Nova) - La Cina difende i campi come "centri di istruzione professionale" destinati a "eliminare le malattie ideologiche", compreso il terrorismo e l'estremismo relig ...

Canberra, 24 set 06:25 - (Agenzia Nova) - La Cina difende i campi come "centri di istruzione professionale" destinati a "eliminare le malattie ideologiche", compreso il terrorismo e l'estremismo relig ...