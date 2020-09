Coronavirus: in Campania obbligo di mascherina anche all’aperto (Di giovedì 24 settembre 2020) In Campania mascherina obbligatoria in anche all’aperto e durante l’intero arco della giornata “a prescindere dalla distanza interpersonale“: lo stabilisce un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L’ordinanza contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza con validità da oggi, 24 settembre, fino al 4 ottobre. L’ordinanza numero 72 dispone “l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Inobbligatoria inall’aperto e durante l’intero arco della giornata “a prescindere dalla distanza interpersonale“: lo stabilisce un’ordinanza firmata dal presidente della RegioneVincenzo De Luca. L’ordinanza contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza con validità da oggi, 24 settembre, fino al 4 ottobre. L’ordinanza numero 72 dispone “l’, su tutto il territorio regionale, di indossare lanei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, ...

