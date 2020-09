Vaccinazione antinfluenzale 2020 in azienda, accordo tra Confindustria Udine e Sindacati (Di mercoledì 23 settembre 2020) Informare i lavoratori sull’opportunità della Vaccinazione antinfluenzale 2020. Attivarsi per fare in modo che il vaccino antinfluenzale sia disponibile per le aziende in quantità sufficienti a coprire le richieste. Promuovere, infine, nelle imprese associate a Confindustria Udine la campagna di Vaccinazione antinfluenzale a favore dei lavoratori che volontariamente vi aderiscono. Sono questi i punti principali dell’accordo sottoscritto dalla presidente di Confindustria Udine insieme al Comitato Paritetico Territoriale Udinese (CPTU), di cui fanno parte rappresentanti di Confindustria Udine e delle organizzazioni sindacali Cgil ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Informare i lavoratori sull’opportunità della. Attivarsi per fare in modo che il vaccinosia disponibile per le aziende in quantità sufficienti a coprire le richieste. Promuovere, infine, nelle imprese associate ala campagna dia favore dei lavoratori che volontariamente vi aderiscono. Sono questi i punti principali dell’sottoscritto dalla presidente diinsieme al Comitato Paritetico Territorialese (CPTU), di cui fanno parte rappresentanti die delle organizzazioni sindacali Cgil ...

