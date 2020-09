Renzi: "Ho fatto il gregario, ma Italia Viva c'è: ho salvato Conte per la seconda volta" (Di martedì 22 settembre 2020) Per molti analisti politici, anzi, praticamente tutti, Matteo Renzi è uno dei veri sconfitti di questa tornata elettorale, visto che il suo nuovo partito Italia Viva non è arrivato al 5% nemmeno in Toscana e il risultato di Ivan Scalfarotto, candidato Presidente per la Regione Puglia, è sostanzialmente imbarazzante, visto che è solo dell'1,6%. Eppure Renzi trova il modo di cantare vittoria, si dice felicissimo perché sostiene di aver sconfitto i "gufi" e che Italia Viva esiste:"A questo punto il partito c’è ed è più forte del previsto. Non ho mai visto una piccola forza politica fare un debutto simile in una elezione ... Leggi su blogo (Di martedì 22 settembre 2020) Per molti analisti politici, anzi, praticamente tutti, Matteo; uno dei veri sconfitti di questa tornata elettorale, visto che il suo nuovo partitonon; arrivato al 5% nemmeno in Toscana e il risultato di Ivan Scalfarotto, candidato Presidente per la Regione Puglia,; sostanzialmente imbarazzante, visto che; solo dell'1,6%. Eppuretrova il modo di cantare vittoria, si dice felicissimo perché sostiene di aver sconfitto i "gufi" e cheesiste:"A questo punto il partito c’; ed; più forte del previsto. Non ho mai visto una piccola forza politica fare un debutto simile in una elezione ...

matteosalvinimi : #Salvini: Questo governo è in vita da un anno, se in un anno la cosa di cui si vanta di più Renzi è che 'Ha mandato… - davidealgebris : Va be anche Onesta' era ovviamente una presa in giro. M5S mette amico di Conte a capo dell' Anticorruzione. E guard… - jokervscarecrow : RT @maroccotnl: Comunque ha vinto il No al Referendum di Renzi che era fatto meglio solo perchè l’aveva proposto lui invece adesso co sta p… - Phaelon2 : @M5S_Europa L'unica cosa positiva è che vi state estinguendo così come ha fatto Renzi - PulcinoRossoner : RT @brusco_sandro: Esatto. E Salvini le ha gestite in modo disastroso, come Renzi prima di lui. Nicola l'opossum invece ha fatto relativame… -