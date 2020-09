Lollobrigida | buon lavoro a sindaci e consiglieri Fdi

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma – “Complimenti ai tantieletti al primo turno nel Lazio tra i quali quelli di Fratelli d’Italia Luca Giampieri a Civita Castellana, Roberto Caligiore a Ceccano e Alessandro Palombi a Palombara Sabina.” “I risultati di Fratelli d’Italia in tutto il Lazio sono particolarmente brillanti e quasi dappertutto il partito guidato da Giorgia Meloni primeggia nella coalizione. In bocca al lupo aicomunali eletti, a tutti i candidati e ai tantissimi militanti che ci hanno messo faccia e cuore”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco

