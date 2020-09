Juventus | Giordano | “McKennie grande acquisto ma Pirlo ha bisogno di rinforzi”

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 22 settembre 2020) La prima uscita in assoluto di Andreada allenatore è stata più che positiva, con una vittoria schiacciante e almeno un paio di nuovi nomi in mostra. Lasembra più propositiva e coesa, che rispecchia a pieno la richiesta del presidente Andrea Agnelli, che si auspicava di ritrovare entusiasmo nell’ambiente. Ciò non è passato inosservato ad Antonio, che è stato intervistato da 90min Italia proprio sulla formazione bianconera. Il giornalista ha visto subito come il tecnico bresciano abbia dato una direzione diversa rispetto alla precedente gestione di Maurizio Sarri, mettendo in mostra le idee espresse nella tesi da allenatore. Non ha voluto comunque affrettare i giudizi: “Presto per dare giudizi definitivi sulla squadra bianconera, ma mi è sembrata ...