Fratelli d’Italia è il terzo partito, il sondaggio di “Quarta Repubblica” è una marcia trionfale (Di martedì 22 settembre 2020) Se si votasse oggi Fratelli d’Italia sarebbe il terzo partito italiano. Il sondaggio di Tecnè per Nicola Porro a Quarta repubblica consacra Fratelli d’Italia, il suo lavoro incessante ripagato da una fiducia crescente e convinta. Il partito di Giorgia Meloni – se si votasse oggi- nel primo sondaggio realizzato in concomitanza con il risultato delle Regionali, salirebbe sul podio. La Lega si riconfermerebbe al primo posto con il 26,2% davanti al Pd con il 20,1%. Insomma, se si andasse alle urne per elezioni politiche, per votare il nuovo Parlamento, verrebbe certificato che “l’effetto Marche” va ben oltre circostanze e spiegazioni tipicamente regionali e territoriali: il sondaggio rileva ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) Se si votasse oggid’Italia sarebbe ilitaliano. Ildi Tecnè per Nicola Porro a Quarta repubblica consacrad’Italia, il suo lavoro incessante ripagato da una fiducia crescente e convinta. Ildi Giorgia Meloni – se si votasse oggi- nel primorealizzato in concomitanza con il risultato delle Regionali, salirebbe sul podio. La Lega si riconfermerebbe al primo posto con il 26,2% davanti al Pd con il 20,1%. Insomma, se si andasse alle urne per elezioni politiche, per votare il nuovo Parlamento, verrebbe certificato che “l’effetto Marche” va ben oltre circostanze e spiegazioni tipicamente regionali e territoriali: ilrileva ...

