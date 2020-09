Spara al figlio di 11 anni e poi si toglie la vita | le prime parole della madre

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tragedia questa mattina a Rivara Canavese, nel Torinese, dove un uomo hato e ucciso ildi 11per poi rivolgere l’arma verso se stesso e suicidarsi. L’operaio di 47si trovava nella propria abitazione insieme ale ha fatto fuoco con un’arma che deteneva illegalmente nella notte tra domenica e lunedì. Ora parla ladi Andrea, il bambino che ha perso laper mano del padre. Ledi Andrea “Era un buon padre, non mi sarei aspettata nulla del genere“, ha detto Iris, ladi Andrea. La donna, 44, non si capacita ancora di quanto successo questa notte: “Non mi sto rendendo ...

Prima ha scritto un lungo post su Facebook, affidando le sue ultime parole disperate ai social. Era passata da poco la mezzanotte di domenica. Poi ha preso la pistola e ha ucciso il figlio, prima di t ...La tragedia di Rivara Canavese dove un padre, un uomo di 47 anni che da tempo soffriva di depressione, ha sparato e ucciso il figlio di 11 anni e poi si è tolto la vita, ha riacceso il dibattito sul ...Tragedia nella notte in un'abitazione di via Beltramo a Rivara (Torino). Un uomo di 47 anni, italiano, operaio in un'azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non legalmente detenuta per uccidere i ...