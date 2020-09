Sì al taglio dei parlamentari. E adesso? Di Maio: risultato storico. Il Pd: ora riforme Il voto nelle grandi città: tutti i risultati (Di lunedì 21 settembre 2020) La maggioranza degli elettori che hanno votato al referendum sulla riforma della Costituzione ha detto sì al taglio dei parlamentari. Ma la nuova norma è già in vigore? E cosa cambia, adesso? Leggi su corriere (Di lunedì 21 settembre 2020) La maggioranza degli elettori che hanno votato al referendum sulla riforma della Costituzione ha detto sì aldei. Ma la nuova norma è già in vigore? E cosa cambia,

you_trend : ?? Al #referendum dati parziali interessanti da alcune delle regioni dove il taglio dei parlamentari ridurrà di più… - fattoquotidiano : Referendum, la vittoria del Sì completa la riforma sul taglio dei parlamentari: dalla prossima legislatura scendono… - riccardo_fra : Il taglio dei parlamentari è realtà. Un cambiamento che il Paese aspettava da quarant’anni e che il M5S ha realizza… - deMerteuil1 : RT @TobrukBruno: Costo del referendum 350 milioni Risparmio dal taglio parlamentari/anno 60 milioni In pratica in due giorni, bruciamo 6 an… - risfiorire : Non vedo l’ora di poter usufruire del mio risparmio al taglio dei parlamentari: un caffè. Peccato sia solo il costo… -