Santander è il nome nuovo per l’attacco dello Spezia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il club ligure si prepara per l’esordio nella massima serie. I nomi accostati ai bianconeri sono diversi, alcuni più accessibili di altri. Una nuova suggestione di mercato la riporta Il CorriereSport che vorrebbe nel mirino di Vincenzo Italiano il calciatore del Bologna Federico. Lo, quindi, sarebbe pronto a rafforzare il proprio reparto offensivo in vista dell’inizio del suo primo campionato di Serie A. Federico(Getty Images)Esordio in Paraguay e l’esplosione in Danimarca Nato a San Lorenza del Campo Grande in Paraguay il 4 giugno del 1991, Federicoesordisce con la prima squadra del Guaranì il 26 aprile del 2008. La sua carriera è un correlarsi di prestiti tra cui quello al Tolosa nel 2010-2011. La svolta la sia ...