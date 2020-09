Sampdoria | Pazzini e il sale sulla ferita rosanero | “Il mio rigore più bello l’ho segnato al Barbera Il Palermo e la Champions League…”

(Di lunedì 21 settembre 2020) Giampaoloricorda queldel 9 maggio del 2010.Coronavirus Sicilia, il bollettino del 21 settembre 2020: 75 nuovi casi e 3 vittime, la situazione a…Alandò in scena una delle gare più importanti della storia delche avrebbero potuto cambiare proprio le sorti future del club di Viale del Fante. La sfida contro i blucerchiati valeva un posto ai preliminari dellaLeague 2010/11, iper centrare l'obiettivo dovevano battere i liguri e fare risultato anche nell'ultima giornata. in casa dell'Atalanta. Uno stadio così gremito non si vedeva da tempo con i tifosiche occuparono gli spalti in ogni ordine di posto, il risultato però ...

Mediagol : #Sampdoria, #Pazzini e il sale sulla ferita rosanero: “Il mio rigore più bello l’ho segnato al Barbera. Il #Palermo… - WiAnselmo : #Sampdoria, il ricordo dell'ex Pazzini: 'Ho due rigori nel cuore, quello segnato contro il #Palermo...'… - Mediagol : #Sampdoria, il ricordo dell'ex Pazzini: 'Ho due rigori nel cuore, quello segnato contro il #Palermo...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Pazzini

Mediagol.it

In un’intervista rilasciata a SportWeek, il settimanale della Gazzetta dello Sport, Giampaolo Pazzini ha parlato anche dei tempi in cui era alla Sampdoria, ricordando quello che per lui è stato il gol ...MERCATO GENOA E SAMPDORIA, CINQUE GIOCATORI PRONTI AD ARRIVARE A MARASSI – Genova caput mundi: almeno sul mercato, le squadre del capoluogo ligure stanno infiammando le trattative di questi giorni, co ...Sogna di costruire una squadra forte e competitiva il Novara, che ha come sogno nel cassetto l’arrivo del grande bomber ex Inter e Milan I campionati di calcio italiano stanno per ripartire. Ancora un ...