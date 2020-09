Miozzo (Cts): «Una follia riaprire gli stadi a più di mille tifosi. Ricordiamoci Atalanta-Valencia» (Di lunedì 21 settembre 2020) «A chi preme per riaprire gli stadi vorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso. In questo momento abbiamo altre priorità, pensare di riempire gli spalti sarebbe una follia». Sono le parole di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, al Corriere della Sera. Il tema è quello della riapertura degli stadi. E’ vero che ai tempi di Atalanta-Valencia non erano in vigore le misure anti-Covid, ma oggi ci sono almeno tre problemi che ostacolano l’apertura degli stadi, spiega. «Il primo è la vicinanza tra le persone, il momento in cui si esulta, quello in cui si protesta. Poi ci sono gli ingressi, quando ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) «A chi preme perglivorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avutodel 19 febbraio scorso. In questo momento abbiamo altre priorità, pensare di riempire gli spalti sarebbe una». Sono le parole di Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, al Corriere della Sera. Il tema è quello della riapertura degli. E’ vero che ai tempi dinon erano in vigore le misure anti-Covid, ma oggi ci sono almeno tre problemi che ostacolano l’apertura degli, spiega. «Il primo è la vicinanza tra le persone, il momento in cui si esulta, quello in cui si protesta. Poi ci sono gli ingressi, quando ...

Corriere : Stadi, Miozzo (Cts): «Una follia far entrare più di mille spettatori» - napolista : Miozzo (Cts): «Una follia riaprire gli stadi a più di mille tifosi. Ricordiamoci Atalanta-Valencia» Al CorSera: «Ri… - angiuoniluigi : RT @Daniele_Manca: Riapertura stadi, Miozzo (Cts): «Una follia far entrare più di mille spettatori» La preoccupazione del coordinatore del… - Corriere : RT @Daniele_Manca: Riapertura stadi, Miozzo (Cts): «Una follia far entrare più di mille spettatori» La preoccupazione del coordinatore del… - Daniele_Manca : Riapertura stadi, Miozzo (Cts): «Una follia far entrare più di mille spettatori» La preoccupazione del coordinatore… -