GF Vip, Fausto Leali verso la squalifica: di nuovo parole imperdonabili (Di lunedì 21 settembre 2020) Fausto Leali è di nuovo nei guai. Se le frasi su Mussolini avevano infatti creato agitazione e polemiche, alcune nuove affermazioni a stampo razzista da parte del cantante rischiano di porlo un passo più vicino all'eliminazione dal reality, come dimostrato anche da un recente post ufficiale del reality. Qualche giorno fa la polemica era nata quando Leali aveva dichiarato che Mussolini aveva anche "fatto cose buone" (ed in quel caso il Grande Fratello Vip aveva deciso di passare oltre). Ora, è il turno del commento razzista, e dell'utilizzo della parola "negro" al posto di "nero", in riferimento ad Enoch Barwah. La reazione dei concorrenti del GF Vip Enoch, dal canto suo, ha già dimostrato eleganza e gentilezza, e replica con classe: ...

