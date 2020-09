Bielorussia | l’oppositrice Tikhanovskaya | “Continueremo a protestare per anni” Sassoli | “Transizione pacifica potere unica soluzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 settembre 2020) “Continueremo aper settimane, mesi, anche anni, se necessario”. La leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana, lancia il messaggio dell’opposizione al presidente Aleksandr Lukashenko e ai partner internazionali. Nel corso dell’audizione alla commissione Affari Esteri del Parlamento europeo, la principale avversaria del capo dello Stato ha colto l’occasione per lanciare un nuovo appello “all’intera comunità internazionale di non accettare la legittimazione di Lukashenko perché non è legittimato agli occhi del popolo bielorusso. Hanno rubato i nostri voti durante le elezioni”. A sostenerla ci sono anche l’Alto rappresentante per la Politica Estera Ue, Josep Borrell, e il presidente dell’Eurocamera, David: “Per ...