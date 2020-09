Beach volley | Europei 2020 | Lupo Nicolai splendido bronzo

(Di lunedì 21 settembre 2020) Buone notizie daglidi: Paoloe Danielevincono la medaglia di. La coppia azzurra è salita così nuovamente sul podio continentale a distanza di tre anni dall’ultima volta. L’Italia ha comunque ben figurato anche con le altre due coppie in gara, che hanno superato indenni i gironi e si sono ben piazzate. Scopriamo i risultati finali delle coppie italiane impegnate all’Europeo di JurmaladiGli azzurri Paoloe Danielehanno vinto ilsconfiggendo in finale i russi Liamin-Myskiv al ...

Diano Marina. Una finale spettacolare davanti a centinaia di persone, non assembrate ma distribuite su tutta la passeggiata a mare di Diano Marina, animata dal grande Dj Bracco Chiosco sotto il sole, ...Medaglia di bronzo: questo e' il risultato ottenuto dagli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo al Campionato Europeo di Beach Volley 2020. La coppia dell'Aeronautica Militare e' salita sul podio conti ...Laigueglia. Rinviata al 2021 tutta la programmazione grandi eventi causa emergenza sanitaria, Riviera Beach Volley lancia Park and Bike, start-up innovativa nel campo della ecomobilità sostenibile. Co ...