La prima domenica di sport dal vivo: Serie A e Internazionali di tennis riaprono le porte ai tifosi – Foto e Video (Di domenica 20 settembre 2020) È una domenica diversa quella di oggi, 20 settembre. Dopo un primo stop causato dal lockdown da Coronavirus, e dopo mesi di tornei e partite andate avanti a porte chiuse, a partire da queste ore i tifosi – o meglio, alcuni di loro – potranno tornare a godersi lo sport dal vivo. E i primi appassionati già cominciano popolare gli spalti. La decisione di riaprire gli stadi e i campi a un massimo di 1.000 persone è arrivata ieri, 19 settembre, dopo una riunione convocata all’ultimo dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia con il ministro della Sanità Roberto Speranza, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora e il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini. Via libera dunque a una prima ... Leggi su open.online (Di domenica 20 settembre 2020) È unadiversa quella di oggi, 20 settembre. Dopo un primo stop causato dal lockdown da Coronavirus, e dopo mesi di tornei e partite andate avanti achiuse, a partire da queste ore i– o meglio, alcuni di loro – potranno tornare a godersi lodal. E i primi appassionati già cominciano popolare gli spalti. La decisione di riaprire gli stadi e i campi a un massimo di 1.000 persone è arrivata ieri, 19 settembre, dopo una riunione convocata all’ultimo dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia con il ministro della Sanità Roberto Speranza, il ministro delloVincenzo Spadafora e il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini. Via libera dunque a una...

matteosalvinimi : Buona domenica, Amici. Oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì, dalle 7 alle 15 tocca a voi. Viva il libero e sano es… - sscnapoli : ?? Pronti? Via! Segui la prima trasferta degli azzurri su @DAZN_IT ?? #ParmaNapoli ?? Domenica alle 12.30 ????… - matteosalvinimi : Domenica e lunedì per la prima volta anche in Toscana cambiare si può! #CeccardiPresidente - TeleradioNews : Regionali 2020. L’affluenza alle urne aggiornata alle ore 23 . - LucaGattuso : Considerazioni: prima di vedere i dati settimanali analizziamo quelli di questa domenica. Oggi 1.587 nuovi positivi… -

Ultime Notizie dalla rete : prima domenica Vescovi Toscana: dalla prima domenica di Avvento in tutte le chiese verrà utilizzato il nuovo Messale Romano Servizio Informazione Religiosa Vuelle, tutto pronto per la nuova stagione: presentata la nuova maglia

La Protezione Civile Regionale ha emesso allerta gialla per temporali a partire dalle 14:00 di oggi, domenica 20, fino alle 24:00 di domani, lunedì 21 settembre. Nelle Marche sono regolarmente iniziat ...

Supercoppa, Eurosuole Forum ancora amaro per Itas Trentino

Nella terza frazione di gioco le due squadre si alternano al comando nella prima metà; meglio in avvio l’Itas Trentino ... «La squadra ha dato tutto, sapevamo già domenica scorsa che la Lube aveva il ...

Elezioni in Toscana, l'affluenza alle 23 è al 45,89%

Dalle 7 alle 23 di domenica urne aperte per l'elezione del nuovo presidente della Regione e il rinnovo del consiglio regionale. Si vota anche lunedì dalle 7 alle 15 Alle 23 in Toscana per le elezioni ...

La Protezione Civile Regionale ha emesso allerta gialla per temporali a partire dalle 14:00 di oggi, domenica 20, fino alle 24:00 di domani, lunedì 21 settembre. Nelle Marche sono regolarmente iniziat ...Nella terza frazione di gioco le due squadre si alternano al comando nella prima metà; meglio in avvio l’Itas Trentino ... «La squadra ha dato tutto, sapevamo già domenica scorsa che la Lube aveva il ...Dalle 7 alle 23 di domenica urne aperte per l'elezione del nuovo presidente della Regione e il rinnovo del consiglio regionale. Si vota anche lunedì dalle 7 alle 15 Alle 23 in Toscana per le elezioni ...