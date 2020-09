Elezioni Usa: tutte le donne dei due candidati presidenti, Donald Trump e Joe Biden (Di domenica 20 settembre 2020) A Londra vedono il futuro: i bookmakers hanno già iniziato a scommettere sulle presidenziali americane del 2024. Perché a sfidarsi potrebbero essere non due politici professionisti sostenuti da potentissime lobby in stile House of Cards. Ma, per la prima volta, due donne: una “figlia di”, Ivanka Trump, 38 anni, fervente repubblicana, e un’ex attrice diventata duchessa, Meghan Markle, 39, votata alla causa democratica. Per quanto sembri lunare e improbabile, gli analisti danno la prima 33 a 1 e la seconda, in svantaggio, 100 a 1 (le stesse possibilità che, però, aveva Donald Trump quando si è candidato nel 2015). Leggi anche › Presidenziali USA, è la volta di Melania ... Leggi su iodonna (Di domenica 20 settembre 2020) A Londra vedono il futuro: i bookmakers hanno già iniziato a scommettere sulle presidenziali americane del 2024. Perché a sfidarsi potrebbero essere non due politici professionisti sostenuti da potentissime lobby in stile House of Cards. Ma, per la prima volta, due: una “figlia di”, Ivanka, 38 anni, fervente repubblicana, e un’ex attrice diventata duchessa, Meghan Markle, 39, votata alla causa democratica. Per quanto sembri lunare e improbabile, gli analisti danno la prima 33 a 1 e la seconda, in svantaggio, 100 a 1 (le stesse possibilità che, però, avevaquando si è candidato nel 2015). Leggi anche › Presidenziali USA, è la volta di Melania ...

