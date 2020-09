Coronavirus | Gb | ' Siamo a un punto critico | si valuta lockdown a Londra' - Madrid semi-blindata | controlli in strada

(Di domenica 20 settembre 2020) Il Regno Unito si trova a 'un' in cui potrebbero essere introdotte 'misure più restrittive' per rallentare la diffusione del Covid-19. Lo ha annunciato il segretario alla Salute ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Gb: 'Siamo a un punto critico, si valuta lockdown a Londra' #coronavirus - Matte0214 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Gb: 'Siamo a un punto critico, si valuta lockdown a Londra' #coronavirus - Cappelletti1977 : RT @lucianocapone: Sempre nel suo libro su Covid e onde elettromagnetiche, Gunter Pauli (@MyBlueEconomy) dice che è un peccato che tante pe… - ngiocoli : RT @lucianocapone: Sempre nel suo libro su Covid e onde elettromagnetiche, Gunter Pauli (@MyBlueEconomy) dice che è un peccato che tante pe… - AndreaIncorona8 : Covid 19, ormai è seconda ondata -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Siamo

TGCOM

E’ stato emesso pochi minuti fa il primo bollettino della regione Veneto in merito all’epidemia di coronavirus. L’Azienda Zero ha comunicato i dati riguardanti la notte passata, più precisamente dalle ...Cala il numero dei decessi, 15 morti nell’ultimo giorno, dopo l’impennata di ieri, quando si erano registrate 24 vittime. Il totale dei morti è 35.707. In netta diminuzione il numero di tamponi ...Il virus fino ad oggi ha colpito, a Terni, al ritmo di 0,88 ogni 1.000 persone. Dall’inizio della pandemia sono state 246 le persone contagiate a Terni. 4 le vittime. A Perugia gli attualmente ...