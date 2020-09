Roma. Dal 28 settembre al via nuova linea 045 per Villaggio Prenestino, Castelverde e Grotte Celoni (Di venerdì 18 settembre 2020) Su strada a Roma i primi dei 328 nuovi bus per migliorare i collegamenti nella periferia est della città. Presentati i mezzi che serviranno le zone di Villaggio Prenestino, Castelverde, Grotte Celoni e Borghesiana. Le vetture fanno parte della prima tranche della flotta di autobus acquistati da Roma Capitale e prodotti da Industria Italiana Autobus. Si andranno ad aggiungere agli oltre 400 nuovi bus già messi in circolazione da Roma Capitale. Dal 28 settembre parte di queste vetture saranno in servizio su una nuova linea: è la 045 tra Castelverde, Lunghezza, Borghesiana e Grotte Celoni. Si connette alla ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 18 settembre 2020) Su strada ai primi dei 328 nuovi bus per migliorare i collegamenti nella periferia est della città. Presentati i mezzi che serviranno le zone die Borghesiana. Le vetture fanno parte della prima tranche della flotta di autobus acquistati daCapitale e prodotti da Industria Italiana Autobus. Si andranno ad aggiungere agli oltre 400 nuovi bus già messi in circolazione daCapitale. Dal 28parte di queste vetture saranno in servizio su una: è la 045 tra, Lunghezza, Borghesiana e. Si connette alla ...

albertoangela : #Roma è una continua scoperta. Ostiense, Testaccio, Garbatella, Quadraro, Tor Pignattara: quartieri fuori dal circu… - Roma : Più bus per la #Capitale, sono entrati in servizio 30 nuovi mezzi destinati al deposito di Grottarossa, a… - ZZiliani : A gennaio il Dortmund prese Haaland (19 anni) dal Salisburgo per 20 milioni di clausola, 10 milioni al papà e 15 a… - GigiDribe : RT @ZZiliani: A gennaio il Dortmund prese Haaland (19 anni) dal Salisburgo per 20 milioni di clausola, 10 milioni al papà e 15 a Raiola (to… - beppedama : RT @ZZiliani: A gennaio il Dortmund prese Haaland (19 anni) dal Salisburgo per 20 milioni di clausola, 10 milioni al papà e 15 a Raiola (to… -