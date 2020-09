Ritratti muranesi come apparizioni oniriche

Leggi su ilmanifesto

Chi sono i maestri del vetro che, con la loro competenza, rendono celebri in tutto il mondo le fornaci di Murano? Intenti a dar vita a opere d'arte, stanno fuori dal sistema: hanno poco tempo per rilasciare interviste o coltivare pubbliche relazioni. Fino al 10 ottobre Man in the Glass, la mostra del fotografo polacco Marcin Gierat vincitrice del Bonhams Prizemiglior progetto nell'ambito della Venice Glass Week, ce ne fa conoscere il volto. A cura di Alessandro Possati …