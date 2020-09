Referendum per fare la storia. Una battaglia per tutti gli italiani. Il senatore M5S Ferrara: “C’è chi pensa solo alla poltrona. I partiti che si oppongono faranno i conti con i cittadini” (Di venerdì 18 settembre 2020) “Questa non è solo una battaglia storica del Movimento cinque stelle, è un traguardo importante per tutti gli italiani. Il Referendum di domenica e lunedì è un appuntamento irripetibile”. Il senatore Gianluca Ferrara è uno di quelli che va dritti al punto: da uomo storico del Movimento cinque stelle conosce bene quali sono i principi fondanti dei pentastellati, “e il taglio dei parlamentari è uno di questi”, spiega a La Notizia. Ma c’è una ragione in più per cui crede, al di là del suo credo politico, sull’esigenza di votare Sì al taglio dei parlamentari: “Sono circa 40 anni che si parla di questa riforma. Abbiamo assistito a tanti propositi e pochi fatti. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) “Questa non èunastorica del Movimento cinque stelle, è un traguardo importante pergli. Ildi domenica e lunedì è un appuntamento irripetibile”. IlGianlucaè uno di quelli che va dritti al punto: da uomo storico del Movimento cinque stelle conosce bene quali sono i principi fondanti dei pentastellati, “e il taglio dei parlamentari è uno di questi”, spiega a La Notizia. Ma c’è una ragione in più per cui crede, al di là del suo credo politico, sull’esigenza di votare Sì al taglio dei parlamentari: “Sono circa 40 anni che si parla di questa riforma. Abbiamo assistito a tanti propositi e pochi fatti. ...

