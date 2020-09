Serie A, Gravina annuncia la svolta: “sto lavorando ai playoff per assegnare lo scudetto” (Di giovedì 17 settembre 2020) Può arrivare la svolta sul futuro del calcio italiano. In primo luogo si sta lavorando per il ritorno in campo dei tifosi, ma l’obiettivo è quello di portare anche ad una riforma dei campionati. Al momento sono tre le priorità: riaprire gli stadi, cambiare i campionati e provare a vincere l’Europeo con l’Italia chiamata ad essere protagonista. Il presidente Gabriele Gravina, intervistato da ‘Il Corriere dello Sport’ ha svelato. GLI STADI – “Dobbiamo riconquistare un ruolo sociale. Far comprendere ciò che rappresentiamo, in senso economico, civile, valoriale. Il risultato ottenuto riaprendo il campionato a giugno, senza contraccolpi epidemiologici, è un grande punto a nostro vantaggio. Per quello di buono che abbiamo fatto, ora possiamo concorrere alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Può arrivare lasul futuro del calcio italiano. In primo luogo si staper il ritorno in campo dei tifosi, ma l’obiettivo è quello di portare anche ad una riforma dei campionati. Al momento sono tre le priorità: riaprire gli stadi, cambiare i campionati e provare a vincere l’Europeo con l’Italia chiamata ad essere protagonista. Il presidente Gabriele, intervistato da ‘Il Corriere dello Sport’ ha svelato. GLI STADI – “Dobbiamo riconquistare un ruolo sociale. Far comprendere ciò che rappresentiamo, in senso economico, civile, valoriale. Il risultato ottenuto riaprendo il campionato a giugno, senza contraccolpi epidemiologici, è un grande punto a nostro vantaggio. Per quello di buono che abbiamo fatto, ora possiamo concorrere alla ...

VincenzoOrab96 : RT @GoalItalia: Gabriele Gravina annuncia un cambiamento epocale per la Serie A ?? 'Il nostro campionato rischia di perdere pubblico...' ??… - GoalItalia : Gabriele Gravina annuncia un cambiamento epocale per la Serie A ?? 'Il nostro campionato rischia di perdere pubblic… - CalcioWeb : #SerieA, #Gravina annuncia la svolta: 'sto lavorando ai playoff per assegnare lo scudetto' - - FabioCasalucci : RT @irrisolvibile: ?? Ultim'ora?? #Figc #Gravina annuncia rivoluzioni per la nuova Serie A:'Appena la solita Juve smetterà di metterci il bas… - Io52566611 : @mirkonicolino I playoff ... rilanciano il prodotto calcio ??? Ma dove vive dott . Gravina ... a nessuno frega nien… -