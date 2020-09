Mercato Juventus, sfuma il colpo a centrocampo (Di giovedì 17 settembre 2020) Mercato Juventus – Rodrigo De Paul è sempre più vicino al trasferimento in Premier League. Nonostante l’amicizia con Paulo Dybala e la volontà di approdare sotto la guida di Andre Pirlo, l’argentino andrà in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal “Messaggero Veneto”, l’Udinese pretenderebbe almeno 40 milioni di Euro per il cartellino, ma è possibile che avvenga la fumata bianca per un prezzo molto più basso. Mercato Juventus: De Paul verso la Premier Il Leeds dell’italiano Radrizzani avrebbe messo sul piatto ben 25 milioni di Euro più bonus ed un contratto da quattro milioni di Euro per il fantasista argentino. Leggi anche:Chiesa Juventus, sfida al Milan: “I bianconeri tornano fortemente in ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 17 settembre 2020)– Rodrigo De Paul è sempre più vicino al trasferimento in Premier League. Nonostante l’amicizia con Paulo Dybala e la volontà di approdare sotto la guida di Andre Pirlo, l’argentino andrà in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal “Messaggero Veneto”, l’Udinese pretenderebbe almeno 40 milioni di Euro per il cartellino, ma è possibile che avvenga la fumata bianca per un prezzo molto più basso.: De Paul verso la Premier Il Leeds dell’italiano Radrizzani avrebbe messo sul piatto ben 25 milioni di Euro più bonus ed un contratto da quattro milioni di Euro per il fantasista argentino. Leggi anche:Chiesa, sfida al Milan: “I bianconeri tornano fortemente in ...

