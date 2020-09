Quanto pagano i giganti del web al fisco italiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel 2019 il giganti del web hanno versato nelle casse del fisco italiano una cifra vicina ai 42 milioni (per Quanto riguarda le tasse). Arriva dalle colonne de la Repubblica il bilancio di Quanto versato dai giganti del web al fisco italiano nel 2019. 42 milioni euro. In tutto. Tanto hanno versato nelle casse del fisco Google, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb e Booking.com. Quanto pagano i al fisco italiano i giganti del web La buona notizia è che rispetto agli anni passati si registra un considerevole passo in avanti. La cattiva notizia è che i 42 milioni di euro versati dai giganti della rete nelle casse italiane ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel 2019 ildel web hanno versato nelle casse deluna cifra vicina ai 42 milioni (perriguarda le tasse). Arriva dalle colonne de la Repubblica il bilancio diversato daidel web alnel 2019. 42 milioni euro. In tutto. Tanto hanno versato nelle casse delGoogle, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb e Booking.com.i aldel web La buona notizia è che rispetto agli anni passati si registra un considerevole passo in avanti. La cattiva notizia è che i 42 milioni di euro versati daidella rete nelle casse italiane ...

NewsMondo1 : Quanto pagano i giganti del web al fisco italiano - Profilo3Marco : RT @GabrieleZahami: @Benapetito @GiorgiaMeloni @RaffaeleFitto @FratellidItalia @GruppoFdIPuglia Benny quanto ti pagano..?! - VEventuali : @luckymia3 @orchis_dea @maurorizzi_mr Se sostituisci il lavoro umano con quello automatico occorre istituire impost… - Matteofelix93 : @AiraliCi @Zitacida Ma quanto vi pagano per fare i troll? - silvia01368275 : + che qui è stato def come generoso eppure essendo in un paese straniero dobbiamo considerare tante spese aggiuntiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto pagano Quanto pagano i giganti del web al fisco italiano News Mondo Pellet pagato e mai consegnato, oltre 200 i truffati

I fatti hanno avuto inizio alcuni anni fa, quando apparve, su diverse testate giornalistiche locali e sui social network, la pubblicità di un’allettante offerta di fornitura di pellet a prezzi ...

Morte Breonna Taylor, risarcimento record: 12 milioni di dollari e la riforma della polizia

a città di Louisville, in Kentucky, pagherà un risarcimento di 12 milioni di dollari alla famiglia di Breonna Taylor, l’infermiera afroamericana di 26 anni uccisa durante una irruzione della polizia n ...

Prete ucciso in strada a Como: è stato accoltellato da un tunisino

Inutili i soccorsi. Era steso a terra con una profonda ferita di arma da taglio. È morto così don Roberto Malgesini, "il prete degli ultimi" come lo descrivono tutti, ucciso a coltellate stamattina al ...

I fatti hanno avuto inizio alcuni anni fa, quando apparve, su diverse testate giornalistiche locali e sui social network, la pubblicità di un’allettante offerta di fornitura di pellet a prezzi ...a città di Louisville, in Kentucky, pagherà un risarcimento di 12 milioni di dollari alla famiglia di Breonna Taylor, l’infermiera afroamericana di 26 anni uccisa durante una irruzione della polizia n ...Inutili i soccorsi. Era steso a terra con una profonda ferita di arma da taglio. È morto così don Roberto Malgesini, "il prete degli ultimi" come lo descrivono tutti, ucciso a coltellate stamattina al ...