Demon' s Souls Remake segna il ritorno del capolavoro From Software nel primo video gameplay

"You Died!"Non poteva mancare l'iconico messaggio dei titoli targati From Software nel corso del primo video gameplay di Demon's Souls Remake, esclusiva PS5 molto attesa da tantissimi giocatori che hanno adorato l'originale o che non hanno mai potuto provarlo in prima persona.Per l'occasione abbiamo potuto ammirare un video gameplay che ci regala un assaggio dell'ottimo lavoro di modernizzazione di Bluepoint Games e Japan Studios. Il lavoro svolto è a dir poco impressionante, vedere per credere:

DFDYR98 : @PandArancio @Fratm_ Tra Demon's Souls, Harry Potter Legacy e questo io stasera ero vicino a piagne davvero - tmb666 : Forse non vi siete ancora resi conto che l'anno prossimo su #PS5 usciranno God of War: Ragnarok , Demon's Souls e… - GhostJR__ : @sunbvrned Demon's souls pazzesco ma il teaser di 5 secondi di god of war mi ha fatto urlare come un bambino - LuiAie : Digitale 400€, con lettore bluray 500€. La remastered di Demon Souls, Hogwarts Legacy, God of War Ragnarok, Spiderm… - MangaForevernet : ? Demon's Souls Remake - nuovo video di gameplay ? ? -