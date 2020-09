ELEZIONI AMMINISTRATIVE NELLE EGADI: IL PERCHE’ DELLA CLAMOROSA ROTTURA TRA IL PD E FORGIONE CHE FA IL SUO PRIMO COMIZIO (Di martedì 15 settembre 2020) Era una informazione, comunicazione, attesa, non solo dagli abitanti delle isole; arriva all’indomani del COMIZIO del candidato Sindaco Francesco FORGIONE, accusato di avere scientemente causato la spaccatura DELLA sinistra e soprattutto operato per non permettere al locale PD ( quel che rimaneva) la presentazione di una lista alternativa. Questo giornale, questo giornalista, da FORGIONE tacciato, pur... L'articolo ELEZIONI AMMINISTRATIVE NELLE EGADI: IL PERCHE’ DELLA CLAMOROSA ROTTURA TRA IL PD E FORGIONE CHE FA IL SUO PRIMO COMIZIO puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di martedì 15 settembre 2020) Era una informazione, comunicazione, attesa, non solo dagli abitanti delle isole; arriva all’indomani deldel candidato Sindaco Francesco, accusato di avere scientemente causato la spaccaturasinistra e soprattutto operato per non permettere al locale PD ( quel che rimaneva) la presentazione di una lista alternativa. Questo giornale, questo giornalista, datacciato, pur... L'articolo: IL PERCHE’TRA IL PD ECHE FA IL SUOpuoi vederlo su: Tvio Trapani.

Ultime Notizie dalla rete : ELEZIONI AMMINISTRATIVE Elezioni amministrative a Imola: tutto quello che c'è da sapere BolognaToday Catania, l’ex sindaco Bianco condannato dalla Corte dei Conti: deve risarcire 48 mila euro al Comune

Una nuova scossa sismica nella vita politica siciliana ed in particolare di Catania. Dopo la condanna in primo grado e la sospensione per 18 mesi del sindaco Salvo Pogliese giunge questa volta un giud ...

Elezioni, De Capitani al fianco di Ciresa: “Decoro, ordine e pulizia priorità di ogni sindaco”

LECCO – “Il consiglio che voglio dare a Peppino Ciresa quando sarà sindaco è semplice: dare priorità al decoro, l’ordine e la pulizia della città, dal centro ai rioni. Sono cose piccole, ma che i citt ...

Elezioni Comunali, i candidati Borelli, Borri, Croce e Nardi aderiscono alla piattaforma Arcigay

In relazione alle elezioni comunali di Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma e Rocca di Papa Arcigay Castelli Romani ha proposto ai candidati a Sindaco l’adesione a Castelli Romani Arcobaleno – Pia ...

