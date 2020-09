Alicia Keys svela il nuovo singolo, Love Looks Better (Di lunedì 14 settembre 2020) Alicia Keys ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo, Love Looks Better, durante la trasmissione di calcio d’inizio della NFL 2020 di domenica sera negli Stati Uniti. La canzone è tratta dal prossimo album Alicia della 15 volte vincitore del Grammy, ed è stata scritta e co-prodotta dalla stessa Alicia Keys, insieme al frontman dei OneRepublic Ryan Tedder. Con queste parole l’artista parla del suo nuovo brano: “Questa canzone è un pieno di energia! Parla in maniera esplicita di come eravamo sommersi dagli impegni quotidiani, quanto velocemente ci spostavamo da un parte all’altra e di come ora abbiamo realizzato che “il mio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 14 settembre 2020)ha presentato in anteprima il suo, durante la trasmissione di calcio d’inizio della NFL 2020 di domenica sera negli Stati Uniti. La canzone è tratta dal prossimo albumdella 15 volte vincitore del Grammy, ed è stata scritta e co-prodotta dalla stessa, insieme al frontman dei OneRepublic Ryan Tedder. Con queste parole l’artista parla del suobrano: “Questa canzone è un pieno di energia! Parla in maniera esplicita di come eravamo sommersi dagli impegni quotidiani, quanto velocemente ci spostavamo da un parte all’altra e di come ora abbiamo realizzato che “il mio ...

