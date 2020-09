Baby K parla di revenge porn a Venezia 77: “Chiedete aiuto e denunciate” (Di martedì 8 settembre 2020) Baby K parla di revenge porn a Venezia 77. L’artista è stata ospite dell’ultima edizione della Mostra del Cinema, nella quale ha anche parlato del delicato tema che da qualche tempo affligge tante donne e, in alcuni casi, anche uomini. La rapper, che ha iniziato la sua carriera conquistando la fama di donna alpha, ha appena raggiungo il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Forte di questo successo, Baby K ha deciso di esporsi per dire no al revenge porn: “La vendetta porno è un tema urgente da affrontare”. L’occasione si è presentata a seguito della presentazione del cortometraggio di Diego Botta, revenge Room, già disponibile su Rai ... Leggi su optimagazine

Profilo3Marco : RT @Gazzettino: Parla Baby K, un miliardo di visualizzazioni Youtube: «Le vendette porno vanno denunciate, c'è chi vi aiuta» - Profilo3Marco : RT @Gazzettino: Parla Baby K, un miliardo di visualizzazioni Youtube: «Le vendette porno vanno denunciate, c'è chi vi aiuta» - cette_connasse : @itsrigel @DavideDannato88 Non esistono contratti rosa per le donne e blu per i maschi. Se fosse vero verebbero ass… - Gazzettino : Parla Baby K, un miliardo di visualizzazioni Youtube: «Le vendette porno vanno denunciate, c'è chi vi aiuta» - Gazzettino : Parla Baby K, un miliardo di visualizzazioni Youtube: «Le vendette porno vanno denunciate, c'è chi vi aiuta» -

Ultime Notizie dalla rete : Baby parla Baby sitter uccisa in Svizzera, la madre: “Ha sempre aiutato i più deboli” Notizie.it Baby sitter uccisa in Svizzera, la madre: “Ha sempre aiutato i più deboli”

La madre della baby sitter italiana di 46 anni uccisa in Svizzera mentre stava curando tre bimbi ricorda la figlia e aggiunge dettagli dell'accaduto. La madre della baby sitter italiana uccisa in Sviz ...

Teresa Scavelli, la baby sitter veronese uccisa in Svizzera mentre difende tre bambini

Palù (VERONA) - «Andava bene anche sfregiata invece che in una bara». Rita parla con un filo di voce, è una donna anziana ma ieri, davanti alla bara di sua figlia Teresa, era piegata dal dolore più ch ...

La madre della baby sitter italiana di 46 anni uccisa in Svizzera mentre stava curando tre bimbi ricorda la figlia e aggiunge dettagli dell'accaduto. La madre della baby sitter italiana uccisa in Sviz ...Palù (VERONA) - «Andava bene anche sfregiata invece che in una bara». Rita parla con un filo di voce, è una donna anziana ma ieri, davanti alla bara di sua figlia Teresa, era piegata dal dolore più ch ...