Le disponibilità del Tesoro sfondano quota 100 miliardi (Di domenica 6 settembre 2020) Il Tesoro italiano si trova in una situazione di relativa stabilità, al netto delle problematiche legate alla pandemia di coronavirus. Come riportano i dati della Banca d’Italia, infatti, al 31 agosto la liquidità controllata direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze o portata in circolo nel sistema per azioni a breve o brevissimo termine ha sfondato la soglia dei 100 … Le disponibilità del Tesoro sfondano quota 100 miliardi InsideOver. Leggi su it.insideover

