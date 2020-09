Giggs si tiene stretto Bale: “Nostro miglior realizzatore. Un vero professionista anche se la situazione al Real Madrid…” (Di domenica 6 settembre 2020) Da una parte i rapporti tesi col club, dall'altra le parole al miele del proprio commissario tecnico. Gareth Bale si trasforma quando passa dal Real Madrid al Galles e anche le opinioni sul suo conto cambiano radicalmente. Gli ormai noti problemi in maglia blancos fanno contrasto con gli elogi di Ryan Giggs a margine della sfida odierna della Nazionale contro la Bulgaria.Giggs si tiene stretto Balecaption id="attachment 1017599" align="alignnone" width="549" Giggs Bale Galles (getty images)/captionCome riporta AS ma anche il Mirror, l'allenatore del Galles Ryan Giggs ha condiviso la sua opinione sulla situazione di Bale che oggi sarà impegnato in ... Leggi su itasportpress

