Siviglia-Manchester United (Europa League, 16 agosto ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 15 agosto 2020) Per essere la grande favorita della manifestazione (o meglio, una delle due grandi favorite visto che l’Inter si può giocare a 2.62 e il Manchester United a 2.87) la squadra di Solskjaer non ha particolarmente impressionato contro il Copenaghen, vincendo di misura soltanto ai supplementari anche se dopo avere sbagliato molte occasioni. Anche il Siviglia … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

