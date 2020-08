Serie A 2020-2021 a porte aperte: si lavora per il futuro del calcio italiano (Di sabato 15 agosto 2020) , ma gli stadi riapriranno sin da subito? «Speriamo che si possa riparlarne a settembre». Queste le ultime parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che continua a girare intorno ad un argomento delicato, anzi delicatissimo. La nuova stagione di Serie A si sta avvicinando, ma al momento ancora non ci sono certezze sulla riapertura al pubblico degli stadi. Troppe norme, nessuno sembra avere la voglia di mettere mano ad una decisione difficile da prendere, visto anche il timore di una seconda ondata di contagi tanto temuta per il mese di ottobre. NUOVO PROTOCOLLO – Nel frattempo il Comitato tecnico-scientifico è all’opera per poter trovare una nuova soluzione e riportare il pubblico dentro gli stadi. La mancanza si è fatta notare in questa nuova Serie A – è stato annullato anche il fattore ... Leggi su calcionews24

