Vladimir Petkovic, dalla Caritas ai successi: la Coppa Italia con la Lazio e l’incredibile impresa con il Sion (Di sabato 15 agosto 2020) Una storia di calcio, una lezione di vita. Protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno” è Vladimir Petkovic, CT della Svizzera, che compie 57 anni. Nato in Bosnia, Petkovic scappa dal suo Paese allo scoppio della guerra dei Balcani e si trasferisce in Svizzera. Qui inizia a lavorare come magazziniere alla Caritas aiutando le persone in difficoltà, anche personalmente. Contemporaneamente inizia l’apprendistato da allenatore. Inizia la sua carriera da coach nel Bellinzona nel 1997-1998. Nel 1999 allena il Malcantone Agno fino al 2004. Nel 2004/2005 allena il Lugano. Nel 2005 torna nel Bellinzona, dove rimane fino al 2008. Dal 2008 al 2011 allena lo Young Boys. Nel 2011 va nel campionato turco dove allena il Samsunspor nella stagione 2011/2012. Nel maggio del 2015 torna ... Leggi su calcioweb.eu

Stephan Lichtsteiner ha deciso di terminare la sua straordinaria carriera al termine di una stagione fuori dal comune. Il capitano della Nazionale A svizzera era ultimamente sotto contratto con l‘FC A ...

I casi recenti tra i tecnici che possiamo ricordare riguardano il licenziamento di Vladimir Petkovic da parte della Lazio, di Delio Rossi da parte della Fiorentina e di Davide Ballardini da parte del ...

