Pescara-Perugia, Fiorillo: “Ho provato emozioni indescrivibili” (Di sabato 15 agosto 2020) “Ho provato emozioni indescrivibili. Tenevo moltissimo a questa salvezza e sono felicissimo di essere stato il protagonista. In cuor mio so quanto tengo a questa squadra”. Queste le dichiarazioni di un commosso Vincenzo Fiorillo, autore delle due parate decisive su Buonaiuto e Iemmello ai calci di rigore del ritorno playout che ha permesso al Pescara di conquistare la salvezza ai danni del Perugia. “Devo ringraziare il mio preparatore dei portieri – ha spiegato il portiere ai microfoni di Dazn – Oltre ad essere bravissimo nel suo lavoro, è anche un amico e con lui abbiamo studiato bene gli avversari”. Poi sul ritiro di Campagnaro: “Hugo è encomiabile, disputare due partite così ravvicinate è la degna chiusura di una grande ... Leggi su sportface

PescaraCalcio : ? | Perugia e Pescara vanno ai calci di rigore. Augurateci buona fortuna! ???? #PerugiaPescara | 2-1 - SkySport : Perugia-Pescara 4-5 d.c.r. ? ?#Pucciarelli (15') ?#Kouan (18') ?#Melchiorri (40') ? Sequenza dei rigori ?#Busellato… - DiMarzio : #Playout #SerieB | Il #Pescara si salva, retrocede il #Perugia. Decisivi i rigori - AzzurroTime : Playout, Perugia-Pescara 4-5 dopo i rigori, abruzzesi salvi - - Fprime86 : RT @cmdotcom: Playout #SerieB: il #Pescara si salva ai rigori! #Perugia in #SerieC -

PERUGIA - Partita decisiva da dentro-fuori per il Grifo che si gioca la permanenza in B nel match contro il Pescara al Curi. Il Perugia deve vincere. LE FORMAZIONI Oddo disegna il Grifo con il 3-5-2 e ...Perugia, 14 agosto 2020 - Il Pescara si salva, il Perugia retrocede in serie C. E' il verdetto della finale di ritorno dei play-out di B dove al "Curi" gli umbri, all'andata sconfitti 2-1, si impongo ...