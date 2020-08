La Sicilia prima in Italia per indice di contagio, Orlando: “Pronti a richiudere” (Di venerdì 14 agosto 2020) Coronavirus, aumentano i contagi in Sicilia Aumentano i contagi in Sicilia, che ieri, giovedì 13 luglio, è risultata la quarta Regione in Italia per numero di contagi da Coronavirus, con focolai nati a Catania e Ragusa da Siciliani rientrati dalla Grecia, da Malta o dalla Spagna. Sono 42 le persone risultati positive ieri, e il bilancio potrebbe continuare ad aumentare se governo nazionale e regionale non trovano un accordo sulle ordinanze, che per ora prevedono regole diverse sui controlli. Intanto, il ministero della Salute ha segnalato che durante l’ultima settimana la Sicilia è stata la Regione con il più alto indice di contagio in Italia, pari a 1,40: sei i pazienti in terapia intensiva, poco meno della Lombardia. ... Leggi su tpi

