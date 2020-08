Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli insieme in montagna: le foto incantano tutti (Di venerdì 14 agosto 2020) Una montagna per due, con le rispettive famiglie a seguito s’intende, è questo il mood che contraddistingue i giorni spensierati che Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli stanno vivendo sulle Dolomiti, la destinazione scelta dalle due show girl per una vacanza all’insegna del relax. Le due conduttrici, che condividono la stessa passione per la montagna, hanno scelto proprio una località ad alta quota per staccare dagli impegni lavorativi e godere dell’aria di montagna. Non sono mancate ovviamente le condivisioni social, entrambe, infatti, attraverso i profili Instagram hanno raccontato ai loro follower le giornate trascorse insieme. Ad incantare i seguaci però, non sono state solo le fotografie dello ... Leggi su dilei

mgmangiapane : Una montagna per due, Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi insieme sulle Dolomiti - GenteVipNews : Alessia Marcuzzi a Formentera: il gossip prima di Temptation Island - foLoredana : @GrandeFratello Non lo seguirò quest'anno. Non mi piace la conduzione di Signorini, cambiate il titolo del programm… - YaelSed1 : @redazioneiene Io a rivedere queste immagini e il discorso di alessia marcuzzi ho pianto - modamadeinitaly : Ripartire alla grande dopo il lockdown dal blog di Alessia Marcuzzi -