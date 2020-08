Uber perde contro la California: gli autisti sono dei dipendenti (Di giovedì 13 agosto 2020) Il procuratore di Los Angeles: «Una vittoria clamorosa». Uber pensa di sospendere le attività per diversi mesi. Leggi su media.tio.ch

SACRAMENTO - Uber e Lyft perdono la causa contro lo Stato della California: gli autisti dei due servizi di auto con conducente non possono essere classificati come appaltatori indipendenti, ma devono ...San Francisco. Autisti di Uber protestano di fronte all'abitazione dell'ad del gruppo, Dara Khosrowshahi, per vedere riconosciuto il loro diritto a essere inquadrati come dipendenti. Foto di Justin Su ...