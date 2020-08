Pd-M5s: 'Stop alle cause che ci vedevano contrapposti, non intasiamo i tribunali' (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle hanno deciso, di comune accordo, di abbandonare alcune cause che li vedevano contrapposti. 'E' inutile - spiegano in una nota congiunta le due forze di ... Leggi su tgcom24.mediaset

