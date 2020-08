Morto Gordon Faggetter, è stato il primo marito di Patty Pravo (Di giovedì 13 agosto 2020) Mondo della musica in lutto: è Morto Gordon Faggetter, ex batterista dei Cyan Three nonché primo marito di Patty Pravo. L’artista inglese si è spento a 72 anni. Gordon Faggetter, inglese, è stato batterista dei Cyan Three, band che in Italia accompagnava prima Patty Pravo (che diventò la sua prima moglie) poi Mia Martini nei loro concerti. Il suo legame con la musica si è interrotto nel 1973, quando decise di smettere di suonare per dedicarsi a tempo pieno alla sua altra passione: la pittura. Vedovo da qualche anno, dopo la morte della moglie Agnese, Gordon Faggetter se ne va a 72 anni. La morte è ... Leggi su bloglive

