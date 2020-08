LIVE – Nuoto, Assoluti Settecolli 2020: terza giornata giovedì 13 agosto (DIRETTA) (Di giovedì 13 agosto 2020) La DIRETTA LIVE testuale della terza giornata del 57° Trofeo Settecolli Frecciarossa, valevole come Campionato Italiano Assoluto Open 2020. I migliori nuotatori italiani si sfideranno nella magnifica cornice del Foro Italico di Roma per la conquista del titolo tricolore. terza giornata in cui tornano in vasca i big azzurri Federica Pellegrini (nei suoi 200 stile libero) e Gregorio Paltrinieri (nei 1500 stile libero). Si parte al mattino con le prime due sessioni, una alle 9.00 ed una alle 11.30, seguite dalle serie veloci serali (ore 19.00). Sportface.it seguirà tutta la terza giornata del 57° Trofeo Settecolli, con aggiornamenti in tempo reale e risultati al ... Leggi su sportface

LIVE Nuoto, Settecolli 2020 in DIRETTA (12 agosto). Pilato da record italiano! Show di Paltrinieri, Pellegrini vince i 100 sl

21.20: Appuntamento a domani sera per la terza e ultima serata del Trofeo Settecolli con tante gare interessanti. Buona serata a tutti gli appassionati del nuoto 21.18: Si chiude qui una giornata indi ...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare del Trofeo Settecolli 2020 di nuoto al Foro Italico di Roma. A prendersi la scena nella giornata di chiusura i due campioni più r ...

