Grande Fratello Vip, ex naufrago dell’Isola dei Famosi nel cast: tra polemiche e fanatismo religioso (Di giovedì 13 agosto 2020) Confermato anche Paolo Brosio nella Casa del Grande Fratello Vip. Così come è accaduto per Stefania Orlando, anche questa volta, l’indiscrezione arriva da Trash Italiano e (anche questa volta) il nome del giornalista con la passione per la chiesa era già trapelato. Paolo Brosio al Grande Fratello Vip Adesso ad essere confermato è un altro... L'articolo Grande Fratello Vip, ex naufrago dell’Isola dei Famosi nel cast: tra polemiche e fanatismo religioso proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

