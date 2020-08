Giappone tra musica e politica (Di venerdì 14 agosto 2020) Sebbene non ci sia stato un vero e proprio lock down nell’arcipelago, e probabilmente non se ne vedrà uno anche se la situazione sta peggiorando, anche in Giappone gli spazi sociali ed il modo di relazionarsi delle persone si stanno fortemente modificando. I tradizionali festival estivi con i fuochi artificiali e le bancarelle ad esempio, eventi che spesso rappresentano un punto d’incontro per i più giovani, sono stati infatti quasi tutti cancellati, così come tutte le altre manifestazioni simili come … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ziafranci1 : RT @VitoLops: Dopo il Giappone (che lo fa da anni) anche gli Usa si avviano a matrimonio di fatto tra Fed e Tesoro con l'obiettivo di attua… - hobihobisf : @_WEIWVXIAN Sto youtuber che avrebbe come tema principale il giappone ma se ne esce continuamente a parlare di quel… - FrankFerrario : RT @ReporterGourmet: Annunciati i 50 migliori vigneti al mondo del 2020 per il turismo del vino. Confermato il Sud America quale destinazi… - ReporterGourmet : Annunciati i 50 migliori vigneti al mondo del 2020 per il turismo del vino. Confermato il Sud America quale destin… - bar_biturico : RT @Alabamaglam: Ricevo queste foto dal Giappone. Si versa la polverina nello sciacquone, poi si aggiunge l’acqua e infine si beve con la c… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone tra Giappone tra musica e politica

Sebbene non ci sia stato un vero e proprio lock down nell’arcipelago, e probabilmente non se ne vedrà uno anche se la situazione sta peggiorando, anche in Giappone gli spazi sociali ed il modo di rela ...

Seul a tutta Ai per contrastare Huawei

Nella guerra digitale combattuta tra Pechino e Washington sul fronte delle reti di quinta generazione, Seul cerca di consolidare la sua posizione in Corea del Sud. I tre principali operatori telefonic ...

Sebbene non ci sia stato un vero e proprio lock down nell’arcipelago, e probabilmente non se ne vedrà uno anche se la situazione sta peggiorando, anche in Giappone gli spazi sociali ed il modo di rela ...Nella guerra digitale combattuta tra Pechino e Washington sul fronte delle reti di quinta generazione, Seul cerca di consolidare la sua posizione in Corea del Sud. I tre principali operatori telefonic ...