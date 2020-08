Coronavirus, i test alle barriere autostradali di Roma sui viaggiatori provenienti dall’Est Europa – Il video (Di giovedì 13 agosto 2020) Da una settimana alle barriere autostradali di Roma Nord e Roma Est vengono effettuati test sui viaggiatori provenienti dall’Est Europa per individuare eventuali casi d’importazione di Coronavirus. I controlli, avviati il 7 agosto scorso, vengono svolti a bordo strada, in stand adibiti ad hoc in prossimità dei caselli. L’avanzata dei contagi nei Balcani I primi test sono stati effettuati su tre minivan e sono risultati tutti negativi. Secondo quanto dichiarato dall’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, nelle prime ore sono stati effettuati test «in prevalenza su viaggiatori di ritorno dalla ... Leggi su open.online

